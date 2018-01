Jual Coutinho, Klopp Sebut Tidak Ada Pilihan Lain

Liverpool: Juergen Klopp mengatakan Liverpool telah berjuang keras untuk mempertahankan Philippe Coutinho, tetapi akhirnya harus mengakui kekalahan dan menjual playmaker Brasil itu ke Barcelona.



The Reds menolak serangkaian tawaran dari Barcelona musim panas lalu. Akan tetapi, setelah bursa transfer Januari dibuka La Blaugrana berhasil membeli pemain yang dijuluki The Little Magician itu dengan mahar 160 juta euro (Rp2,6 triliun).

Klopp mengatakan Liverpool mencoba membujuk Coutinho untuk bertahan tapi menyadari bahwa pemain berusia 25 tahun itu telah memimpinkan sejak lama untuk pindah ke Camp Nou.



Ditanya mengapa penjualan akhirnya dilakukan, Klopp mengatakan: "Tidak ada pilihan lain."



"Jika ada seseorang yang mungkin marah, kecewa secara besar-besaran, dalam kasus ini, maka bisa jadi manajer klub pemain tersebut akan pergi. Tapi saya tidak (marah), karena saya tahu kami benar-benar mencoba meyakinkan Phil (Coutinho) untuk tetap tinggal di sini dan melanjutkan perjalanan bersama kami," ungkapnya kepada Sky Sports.



"Itu adalah mimpinya (pindah ke Barca) dan itulah kenyataannya ketika saya mengatakan bahwa dia meninggalkan Liverpool hanya untuk satu klub dan kami benar-benar harus menerimanya. Klub berjuang sampai detik terakhir dan mencoba segalanya," sambungnya.



Klopp mengatakan Liverpool kini akan mencari pengganti Coutinho pada bursa transfer Januari. Meski begitu, dia menegaskan mencari pengganti Coutinho bukan suatu keharusan. Seandainya ada, dia mengatakan tidak akan ada transfer dengan harga "gila".



"Kami tidak harus menggantikannya. Apa yang harus kami lakukan adalah kami harus melangkah maju. Kami memainkan sepak bola fantastis tanpa Phil," ungkapnya.



"Saya tidak ingin terdengar tidak hormat karena saya sangat menyukainya, tapi kami hanya harus terus maju. Kami memiliki permainan fantastis dengan atau tanpanya," pungkasnya.



Setelah Coutinho lepas, kabar Naby Keita datang lebih cepat berhembus kencang. Sebelumnya, Guinea itu sudah dipastikan akan gabung The Reds pada musim panas 2018, tetapi dengan kepegian Cou dia diharapkan bisa bergabung lebih cepat.









(KRS)