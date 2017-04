Ini Kandidat Pemain Terbaik Liga Primer Inggris 2016--2017

Metrotvnews.com, London: Professional Footballers Association (PFA) sudah mengeluarkan daftar nama pesepak bola yang masuk nominasi pemain terbaik Liga Primer Inggris 2016--2017. Di antara 20 klub peserta Liga Inggris, Chelsea menjadi satu-satunya tim yang mengirim dua nama ke daftar nominasi, yakni N’Golo Kante dan Eden Hazard.



Hazard menjadi kandidat setelah sukses mencetak 14 gol dan lima assist dari 29 laga. Sedangkan Kante layak masuk daftar tersebut karena dianggap berjasa membuat lini tengah The Blues kokoh pada musim ini. Berkat kontribusi keduanya, Chelsea berada di puncak klasemen sementara dan berpeluang menjadi juara Liga Inggris pada akhir musim.Pemain berposisi penyerang membanjiri daftar nominasi. Manchester United diwakili oleh Zlatan Ibrahimovic. Lalu ada Romelu Lukaku (Everton), Alexis Sanchez (Arsenal), dan Harry Kane (Tottenham Hotspur).Selain menjadi nominator PFA of the Year, Kane yang kini berusia 23 tahun juga masuk ke dalam daftar nominasi Pemain Muda Terbaik PFA. Di kategori itu ada Dele Alli (Tottenham Hotspur), Jordan Pickford (Sunderland), dan Leroy Sane (Manchester City)Eden Hazard (Chelsea)Zlatan Ibrahimovic (Man Utd)Harry Kane (Tottenham)N’Golo Kanté (Chelsea)Romelu Lukaku (Everton)Alexis Sánchez (Arsenal)Harry Kane (Tottenham)Dele Alli (Tottenham)Romelu Lukaku (Everton)Michael Keane (Burnley)Jordan Pickford (Sunderland)Leroy Sané (Manchester City)(HIL)