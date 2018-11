Sterling Dinilai Sanggup Cetak 40 Gol Semusim

Manchester: Winger Manchester City, Raheem Sterling, digadang-gadang mampu mencetak 30 hingga 40 gol dalam satu musim di masa depan. Itu bisa terjadi bila ia bisa menjaga performa dan kebugarannya stabil.



Musim lalu, Sterling memang tampil impresif dengan mencetak 23 gol dalam 46 penampilan di seluruh kompetisi. Di bawah asuhan Pep Guardiola, eks Wonderkid Liverpool itu berkembang pesat terutama di depan gawang.

Pujian selangit itu diungkapkan eks striker City, Craig Bellamy. Seperti diketahui, Bellamy dan Sterling sama-sama pernah bermain untuk City dan Liverpool.

"Dia (Sterling) akan mencetak lebih banyak gol. Dia akan jadi lebih hebat. Musim lalu saat ia sering kesulitan di depan gawang, ia tetap banyak mencetak gol," kata Belammy dikutip Goal.com."Dia akan mendapat banyak gol lagi tahun ini dan akan ada musim di mana ia mencetak 30 hingga 40 gol. Saya tegaskan, hal itu akan terjadi, selama dia tetap fit dan kesehatannya lancar," lanjut dia.Sterling sempat dikritik keras atas penampilannya membela Timnas Inggris di Piala Dunia 2018. Meski selalu menjadi pilihan utama Gareth Southgate, ia gagal menyumbang satu gol pun untuk The Three Lions.Sementara sepanjang musim ini cukup menjanjikan untuk Sterling. Pemain berusia 23 tahun tersebut telah mencetak empat gol untuk The Citizens dan dua gol untuk Timnas Inggris di ajang UEFA Nations League.(PAT)