Hasil Undian Semifinal Piala FA: MU Ditantang Tottenham

London: Hasil undian semifinal Piala FA 2018 langsung dirilis tak lama setelah menyudahi pertandingan terakhir perempat final antara Chelsea kontra Leicester City, Senin 19 Maret dini hari. Satu laga panas tersaji setelah hasil undian mempertemukan Manchester United yang akan ditantang Tottenham Hotspur.



Manchester United lolos ke semifinal setelah mengalahkan Brighton & Hove Albion, Minggu 18 Maret kemarin. Setan Merah melaju dengan berbekal kemenangan 2-0 lewat gol Romelu Lukaku dan Nemanja Matic.

Sedangkan Tottenham menjadi tim pertama yang mampu mengamankan tiket semifinal. Spurs lolos usai mencukur Swansea City tiga gol tanpa balas pada Sabtu 17 Maret lalu.

Kedua tim dipastikan bertemu setelah federasi sepak bola Inggris (FA) melakukan pengundian dini hari WIB. MU dan Spurs dijadwalkan akan bentrok di semifinal pada 22 April mendatang.Sementara, satu laga semifinal lainnya akan mempertemukan Chelsea kontra Southampton. The Blues menjadi tim terakhir yang memastikan tiket semifinal usai menyingkirkan Leicester City 2-1.Langkah Soton ke semifinal pun dipastikan usai mereka mengalahkan Wigan Athletic dengan skor 2-0. Laga Chelsea kontra Soton pun akan digelar pada 21 April. (The Guardian)21/04/2018 - Chelsea vs Southampton22/04 2018 - Manchester United vs Tottenham Hotspur(REN)