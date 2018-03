Arsenal dan Catatan Kelam Wenger

East Sussex: Arsenal mengalami titik terendah dalam 16 tahun terakhir. Puncaknya terjadi ketika Meriam London tanpa letupan ketika bertandang ke markas klub promosi, Brighton & Hove Albion 1-2, Minggu 4 Maret 2018.



Memang, Petr Cech dan kawan-kawan hanya kalah 1-2. Tapi skor tersebut bukan satu-satunya acuan bahwa Arsenal tengah mengalami krisis.

Lihat saja fakta yang terjadi usai kekalahan memalukan mereka atas klub promosi tersebut. Dalam 11 laga Liga Primer Inggris, Gunners telah kebobolan 20 gol dari 10 klub berbeda. Dengan arti lain, gawang mereka selalu dijebol dari 11 laga terakhir.

OFFICIAL: Arsenal can mathematically no longer win the Premier League this season.



Just incase you still had some hope. ???? pic.twitter.com/RFpNtkhOOT