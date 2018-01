Emre Can Dipastikan Bertahan di Anfield

Liverpool: Gelandang Liverpool Emre Can dikabarkan tidak akan meninggalkan Liverpool pada bursa transfer Januari 2018. Can kabarnya tetap di Anfield dan sedang melakukan pembicaraan dengan The Reds terkait perpanjangan kontrak.



Gelandang internasional Jerman itu memang santer dikaitkan kepindahannya ke Juventus dalam beberapa pekan terakhir. Pihak Direktur Bianconeri juga mengakui ketertarikan mereka pada Can.

Dengan kontrak yang akan berakhir pada musim panas ini, ada keyakinan bahwa Can bisa bergabung ke Turin pada Januari ini.

Sebuah Media Jerman juga mengkalim, bahwa pemain 23 tahun itu akan memperbarui kontraknya di Liverpool dan membuatnya bertahan sampai akhir musim.Manajer Liverpool Jurgen Klopp sebelumnya juga mengkonfirmasi, bahwa Can tidak akan meninggalkan klub di transfer Januari ini. Sebab, mantan pemain Bayer Leverkusen itu masih menjadi bagian penting Liverpool.Di musim ini, Emre Can kerap mengisi bangku cadangan di bawah asuhan Klopp. Dari 22 pertandingan yang sudah dilakoni The Reds, Can baru memainkan 15 laga dengan torehan satu gol. (Sportmole).(RIZ)