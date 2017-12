Salah Pemain Terbaik Liga Primer Inggris Edisi November

Liverpool: Winger Liverpool Mohamed Salah meraih penghargaan pemain terbaik edisi November Liga Primer Inggris. Salah merupakan pemain Mesir pertama yang memenangkan gelar bergengsi tersebut.



Diberikannya penghargaan itu tak lepas dari permainan Salah yang mengkilap selama November lalu. Pasalnya saat itu, ia telah mencetak tujuh gol dari empat laga yang dimainkan The Reds.

Bukan hanya dinobatkan sebagai pemain terbaik, Salah juga berpotensi menjadi pemain tersubur di Liga Primer Inggris. Itu tak mustahil terjadi karena Salah sedang memuncaki klasemen pencetak gol terbanyak dengan koleksi 13 gol.

Berkat kontribusi mantan pemain AS Roma itu, Liverpool bisa berada di urutan lima klasemen sementara Liga Primer Inggris. Selain itu, Salah juga ikut mengantarkan The Reds menuju babak 16 besar Liga Champions.Ini menjadi penghargaan kedua dalam sebulan terakhir yang diraih Salah. Empat hari sebelumnya, pemain berusia 25 tahun itu juga berhasil dinobatkan sebagai penggawa terbaik se-Afrika.Sementara itu, pelatih terbaik November jatuh ke tangan pelatih Manchester City Josep Guardiola. Ini menjadi ketiga kalinya secara beruntun gelar tersebut menjadi milik Guardiola.Sedangkan gol terbaik November lalu dicetak oleh striker veteran milik Everton, Wayne Rooney. Gol tersebut ia cetak ketika Everton menghadapi West Ham United.Tak hanya menciptakan gol terbaik, pada laga tersebut eks Striker Manchester United itu juga mencetak hattrick ke gawang The Hammers yang dikawal Joe Hart.(FIR)