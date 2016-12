Ingin Bale, Fabregas, dan Kroos, United hanya Datangkan Fellaini untuk Moyes

Metrotvnews.com, Manchester: David Moyes membeberkan kisahnya ketika menjabat sebagai pelatih Manchester United pada musim 2013--2014. Salah satu yang menarik ketika ia menargetkan untuk memboyong beberapa pemain bintang ke Old Trafford.



Target utama Moyes adalah dengan mendatangkan Gareth Bale yang kala itu masih memperkuat Tottenham Hotspur. Bahkan suksesor Sir Alex Ferguson itu beranggapan kesepakatan dengan Bale sudah di depan mata.

"Ketika saya pertama kali menargetkan membeli pemain itu adalah Gareth Bale. Saya merasa selama ini bahwa dia adalah seorang pemain Manchester United," ujar Moyes mengawali cerita."Saya berjuang sampai menit terakhir. Kami benar-benar menawarkan kesepakatan lebih besar dari pada Real Madrid. Tapi Gareth hanya memikirkan untuk pergi ke Madrid. Dalam pikiran saya, saya benar-benar ingin membawanya ke Manchester United," terangnya.Target lain Moyes adalah Cesc Fabregas. Perjuangan mendapatkan gelandang internasional Spanyol itu dilakukan Moyes, namun lagi-lagi hasil nihil didapatkan pelatih asal Skotlandia tersebut."Target lain adalah Cesc Fabregas, yang kami pikir kami akan mendapatkannya pada menit terakhir. Saya juga ingat ketika saya pertama kali bertemu Sir Alex, dia selalu mengatakan ada kemungkinan Cristiano Ronaldo kembali ke Old Trafford," lanjutnya.Moyes juga mengatakan kalau dia takkan mengubah komposisi skuat yang diwariskan Ferguson kepadanya. Sehingga tak butuh membeli banyak pemain ke Old Trafford."Saya tidak akan membawa tujuh, delapan pemain, karena kami memiliki skuat yang baru saja memenangkan liga," terangnya."Saya ingin memberikan para pemain kesempatan untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan dan secara bertahap melakukan perubahan. Tapi ada juga pemain top mendekati akhir karier mereka yang harus pindah, dan itu tidak mudah," sambung mantan pelatih Everton tersebut.Selain itu, Moyes juga menganggap telah melakukan kesepakatan untuk mendapatkan Toni Kroos. Tapi hingga menit terakhir jendela transfer, bintang Jerman yang kala itu masih membela Bayern Muenchen tersebut mengurungkan niat untuk berlabuh ke Old Trafford.Alhasil, satu-satunya pembelian yang dilakukan Moyes saat itu adalah Marouane Fellaini, yang merupakan anak asuhnya saat berada di Everton. Moyes membelinya dengan banderol 27 juta poundsterling (Rp446 Miliar). (daily Mail)(FIR)