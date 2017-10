Ketika Jose Mourinho Jadi Nama Jalan di Portugal

Metrotvnews.com, Setubal: Sebuah penghormatan diterima pelatih Manchester United Jose Mourinho dari perwakilan kota kelahirannya, Setubal. Mereka memberikan penghormatan tersebut dengan mengabadikan nama Mourinho menjadi nama salah satu jalan di kota Setubal.



Awalnya jalan yang berada di kota Setubal bernama Rua da Saude. Kemudian, mereka mengganti nama jalan tersebut menjadi 'Avenida Jose Mourinho'.

Hal itu dilakukan para perwakilan kota Setubal sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Mourinho. Pelatih asal Portugal tersebut dianggap sudah mengharumkan kota mereka dengan prestasi-prestasi yang diraihnya dalam berkarier sebagai pelatih sepak bola.





Jose Mourinho has had a street named after him in his home town: https://t.co/EDqaQ34Sty



Congratulations, boss! pic.twitter.com/SVQJVDg14o