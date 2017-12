De Bruyne: Kemenangan atas MU Harus Dinikmati Pemain City

Manchester: Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne, mengungkapkan kemenangan melawan Manchester United di Old Trafford adalah kemenangan besar dan harus dinikmati. Namun, bintang Belgia itu meminta skuat kembali fokus untuk pertandingan selanjutnya.



Tim asuhan Pep Guardiola kembali melanjutkan tren positif saat melakoni Derby Manchester pada Minggu 10 Desember 2017. The Citizens berhasil menang 1-2 di Old Traffod, kandang Manchester United.

Kemenangan itu membuat City memperlebar jarak menjadi 11 poin dari rival sekotanya itu, yang memang menempati posisi ke dua. Kemenangan atas United adalah kemenangan ke 14 kali di Liga Primer musim 2017--2018.

"Banyak tim kehilangan poin akhir pekan ini. Jadi ini adalah kemenangan besar bagi kami, dan memberikan tekanan lebih pada tim lainnya," kata De Bruyne seperti dilansir Soccerway, Senin (11/12/2017)"Kami harus menikmatinya dan kemudian fokus lagi Rabu 13 Desember 2017 ketika melawan Swansea," lanjut De Bruyne.Gelandang 26 tahun tersebut juga mengatakan, keunggulan 11 poin dari tim lain di Liga Primer adalah keuntungan City. Menurutnya, bisa saja suatu saat nanti City tergelincir."Ini adalah celah yang besar, jika kita tergelincir kita masih memimpin. Kita tidak bisa berpuas diri, kita perlu melakukan apa yang kita miliki sekarang," kata De Bruyne.(RIZ)