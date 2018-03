Manchester City Bungkus Tiga Poin dari Markas Everton

Liverpool: Gelar juara Liga Primer Inggris semakin mendekati Manchester City. Bertamu ke Goodison Park, Sabtu 31 Maret waktu setempat, tiga poin berhasil di bawa pulang usai menang 3-1.



Meski berstatus sebagai tim tamu, City langsung mengambil inisiatif dengan mendominasi lapangan tengah. Gol cepat lahir melalui tendangan voli Leroy Sane menit keempat.

The Citizens menambah keunggulan beberapa menit kemudian. Gabriel Jesus sukses mencatatkan namanya di papan skor menerima crossing akurat Kevin De Bruyne.



Menit 17, Stering sebenarnya memiliki kans untuk mencetak gol. Lewat tendangan jarak jauh, akurasi yang masih lemah gagal membuat skor kembali berubah.



Setengah jam laga berjalan, City benar-benar mengurung pertahanan The Toffees. Tuan rumah baru bisa keluar dari tekanan dan mencatatkan peluang pertama menit 37.



Sayang, City justru sanggup memperlebar keunggulan menjadi 3-0 lewat gol Sterling di laga tersebut. Memanfaatkan umpan silang David Silva, eks Liverpool itu dengan tenang mengirim bola menyusur tanah ke belakang garis gawang Jordan Pickford.



Usai jeda turun minum, Internsitas Man City tidak dikendurkan. Nicolas Otamendi cs terus menggempur pertahanan Everton seperti babak pertama.



Menit 63, Everton sukses mencuri satu gol melalui Yannick Bolasie dari luar kotak penalti Manchester City, skor berubah menjadi 3-1.



Kebobolan tak membuat gaya permainan Manchester City berubah. The Citizens tetap tenang dalam membangun serangan berbahaya ke gawang The Toffees.



Skor 3-1 tak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. City berhasil mengukuhkan statusnya di puncak klasemen.



Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Jagielka, Keane, Baines; Schneiderlin, Rooney; Walcott, Calvert Lewin, Bolasie, Cenk Tosun.



Manchester Cityu (4-3-3): Ederson: Walker, Otamendi, Kompany, Laporte; Bruyne, Fernandinho, Silva; Sterling, Jesus, Sane.



Video: Jamu Persib, Sriwijaya FC Optimis Raih Poin Penuh







(KAU)