Bukan Salah, Sosok Ini Justru Dianggap Berperan untuk Liverpool

Liverpool: Nama Mohamed Salah menjadi pusat perhatian persepakbolaan dunia saat ini. Winger asal Mesir tersebut banjir pujian karena penampilan impresifnya bersama Liverpool musim 2017--2018.



Sejauh ini, Salah sudah mengoleksi 41 gol dari 46 penampilannya bersama Liverpool di seluruh kompetisi. Sembilan gol di antaranya juga ia ciptakan di Liga Champions.

Legenda AS Roma Francesco Totti mengaku Salah mampu membantu Liverpool tampil impresif pada musim ini. Namun, menurutnya, Salah bukan sosok utama yang berjasa untuk The Reds, tetapi sang pelatih, Juergen Klopp.



Baca: Prediksi Liverpool vs AS Roma: Adu Karakter di Anfield



"Musim ini, saya melihat sejumlah pertandingan Liverpool, terutama permainan Salah yang sudah bergabung di sana. Saya mengikuti pertandingannya secara konsisten," ujar Totti.



"Dalam beberapa hal, Salah mengejutkan saya karena mampu tampil sangat baik pada musim debutnya di Liverpool. Tetapi, sisi lain, saya melihat sosok pelatih Klopp. Bagi saya, ia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia," tambahnya.



Liverpool akan berjumpa dengan Roma pada babak semifinal Liga Champions. Di leg pertama, kedua tim akan berduel di Stadion Anfield pada Rabu 25 April. (Sportsmole)





Video: PSSI Beri Keringanan untuk Persija dan Bali United









(FIR)