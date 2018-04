Klopp: Pemain Liverpool tak Dilihat, Semua Memperhatikan Salah

Liverpool: Manajer Liverpool Juergen Klopp dengan nada bercanda mengajak anak asuhnya untuk latihan tanpa mengenakan busana. Itu terjadi saat menjelang leg kedua perempat final Liga Champions melawan Manchester City 11 April lalu.



Bukan apa-apa. Klopp merasa, orang-orang tidak akan memperhatikan semua pemain Liverpool karena adanya Mohamed Salah.

Salah menjadi pemain yang menjanjikan di lini depan Liverpool. Catatan 40 golnya musim ini di seluruh kompetisi mengalahkan Lionel Messi (39) dan hanya selisih satu dengan Cristiano Ronaldo (41).

Di Liga Primer Inggris, Salah sementara menjadi pencetak gol terbanyak dengan total 30 gol. Winger timnas Mesir itu juga terpilih dalam Tim Terbaik PFA 2017--2018 sebagai satu-satunya wakil The Reds.Bicara soal kehebatan Salah yang menjadi kartu AS Liverpool musim ini, Klopp bahkan merasa orang-orang hanya akan memperhatikannya ketimbang pemain lainnya. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan candaanya saat sesi latihan."Ketika kami akan latihan sebelum melawan Man City di Liga Champions, saya bilang 'Ayo semuanya, kita telanjang saja karena tidak akan ada yang melihat. Mereka hanya memperhatikan Mo (Salah)'," kata Klopp dengan nada bercanda."Tim kami hebat dan dengan adanya Mo, semua orang suka berada di dekatnya," sambungnya.Kini Liverpool akan melanjutkan misinya di Liga Champions dengan menghadapi AS Roma di semifinal. Leg pertama berlangsung pada 25 April dan leg kedua dihelat pada 3 Mei. (Soccerway)(ASM)