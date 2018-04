Prediksi Man United vs Arsenal: Old Trafford untuk Wenger!

Manchester United akan menyambut salah satu rival sengit mereka, Arsenal di Old Trafford pada pekan ke-35 Liga Primer Inggris. Laga yang sarat emosional buat pelatih Meriam London, Arsene Wenger.



Usai pernyataan ingin mundur sebagai pelatih Arsenal pada akhir musim ini, Wenger akan melakoni laga terakhirnya di Old Trafford. Stadion yang berjuluk Theatre of Dreams ini punya kenangan manis, sekaligus pahit buat pelatih berkebangsaan Prancis tersebut.

Di tempat inilah, Wenger memastikan Arsenal meraih gelar kedua pada eranya, usai mengalahkan Manchester United 0-1 pada musim 2001--2002.

Selain kesan manis, Old Trafford juga memberikan mimpi kelam buat Wenger. Kekalahan-kekalahan menyakitkan kerap didapat Wenger ketika menyambangi stadion berkapasitas 74,994 itu.Salah satunya adalah, kekalahan 2-8 Arsenal atas MU pada ajang Liga Primer Inggris 2011. Atas kekalahan itu, kapasitas Wenger sebagai pelatih Arsenal mulai dipertanyakan oleh beberapa fanbase Gunners.Kini Wenger berharap Old Trafford menghasilkan laga yang positif buatnya. Apalagi Arsenal tengah berjuang mendapatkan jatah ke pentas Eropa.The Gunners saat ini berada di posisi keenam, atau tertinggal sembilan poin dari Chelsea di posisi kelima yang merupakan tempat terakhir untuk lolos ke Liga Europa musim depan. Menyisakan empat laga sisa, termasuk melawan MU, tentu mereka ingin mencapai poin maksimal demi bisa mentas di kompetisi Eropa musim depan.Untungnya kabar bagus menghampiri Arsenal jelang keberangkatan menuju Manchester. Di mana salah satu gelandang Meriam London, Henrikh Mkhitaryan telah pulih dari cedera. Sementara Mohamed Elneny dan Santi Cazorla belum sembuh benar.Berbeda dengan tim tamu, skuat MU dalam kondisi fit kecuali kiper Sergi Romero. Untuk itu pelatih Jose Mourinho diprediksi akan memainkan skuat terbaiknya.Kemenangan atas Arsenal berarti mematenkan posisi mereka untuk berada di peringkat kedua. Apalagi Liverpool yang merupakan pesaing terdekat mereka, hanya bermain imbang dengan Stoke City malam tadi.Rivalitas Arsenal dengan MU pertama kali terjadi pada 13 Oktober 1894. Ketika itu MU yang masih bernama Newton Health dan Arsenal yang masih menggunakan Woolwich mengakhiri laga dengan skor sama kuat 3-3.Sejak saat itu, mereka telah bertemu 227 kali, di mana MU meraih kemenangan lebih banyak dengan 95 kali dan Arsenal baru 82 kemenangan.Sementara pada tujuh pertemuan terakhir, Arsenal mengemas lebih banyak kemenangan. Gunners meraih tiga kemenangan sementara United mengamankan dua kali. Sedangkan pada pertemuan terakhir di Emirates Stadium 3 Desember lalu, United mampu mempecundangi Meriam London dengan skor 1-3.3 Desember 2017 (Liga Primer Inggris): Arsenal 1-3 Man United7 Mei 2017 (Liga Primer Inggris): Arsenal 2-0 Man United19 November 2016 (Liga Primer Inggris): Man United 1-1 Arsenal28 Februari 2016 (Liga Primer Inggris): Man United 3-2 Arsenal4 Oktober 2015 (Liga Primer Inggris): Arsenal 3-0 Man United17 Mei 2015 (Liga Primer Inggris): Man United 1-1 Arsenal10 Maret 2015 (Piala FA): Man United 1-2 ArsenalDe Gea; Valencia, Smalling, Jones, Young; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Lukaku, SanchezCech; Chambers, Mustafi, Holdiing, Kolasinac; Xhaka, Willock; Nelson, Iwobi, Welbeck; AubameyangMan United 55-45 Arsenal(FIR)