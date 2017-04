N'Golo Kante Raih Gelar PFA Player of the Year Musim Ini

Metrotvnews.com, London: Gelandang Chelsea N'Golo Kante berhasil meraih gelar PFA Player of the Year musim ini. Kante memenangi gelar tersebut setelah unggul dalam pemungutan suara yang dilakukan asoosiasi pesepak bola profesional di Inggris, Minggu 23 April malam.



Pada acara seremoni di Hotel Grosvenor, London, Kante mengungguli sejumlah pemain top lainnya. Diantaranya rekan setimnya Eden Hazard, striker Tottenham Hotspur Harry Kane, striker Everton Romelu Lukaku, bintang Manchester United Zlatan Ibrahimovic, dan penggawa Arsenal Alexis Sanchez.

Penghargaan tersebut membuat Kante menjadi pemain pertama yang memenangi gelar PFA Player of the Year dengan dua klub berbeda. Pemain asal Prancis itu sebelumnya memenangi gelar yang sama musim lalu setelah membantu Leicester City meraih gelar Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya.Kante memang menjadi sosok sentral setelah direkrut The Foxes dari Caen pada 2015 lalu. Pemain 26 tahun itu pun kini berpeluang besar kembali merasakan gelar Liga Primer setelah Chelsea masih memuncaki klasemen hingga pekan ke-32.Selain Kante, gelandang muda Tottenham Hotspur Dele Alli juga meraih penghargaan sebagai Pemain Muda PFA of the Year. Ini pun merupakan gelar kedua beruntun bagi Alli setelah mendapatkan gelar yang sama musim lalu.Sementara, legenda Manchester United David Beckham menerima penggargaan PFA Merit Award atas jasanya terhadap dunia sepak bola Inggris. Beckham menyusul Steven Gerrard dan Frank Lampar yang telah menerima penghargaan tersebut pada 2015 lalu.Sedangkan pemain Manchester City, Lucy Bronze meraih penghargaan PFA Player of the Year kategori pesepak bola wanita. Jess Carter dari Birmingham City pun mendapat gelar serupa dari kategori wanita sebagai pemain muda terbaik. (Sportsmole)(REN)