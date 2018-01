Pogba Raja Assist di Liga Primer Inggris

Manchester: Paul Pogba kembali mengukir rekor menawan saat Manchester United menang 3-0 atas Stoke City, Selasa 16 Januari dini hari WIB. Dia membuat dua assist yang membuat dia berhasil mencetak sembilan assist sejauh ini di Liga Primer Inggris.



Dia menyamai raihan Kevin De Bruyne dan Leroy Sane. Akan tetapi, rekornya terasa lebih bagus dibanding dua penggawa Manchester City tersebut karena terhambat oleh cedera dan skorsing pada musim ini.

Pogba menciptakan dua assist untuk gol Antonio Valencia dan Anthony Martial pada babak pertama. Dengan demikian, pemain asal Prancis itu menjadi satu dari tiga pemain paling produktif untuk urusan umpan di liga pada musim 2017--2018.



14 - Paul Pogba has been directly involved in 14 goals in his last 14 Premier League games for @ManUtd (4 goals, 10 assists). Creator. pic.twitter.com/lsMnWkSVIX