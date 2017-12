Mohamed Salah Selamatkan Liverpool dari Kekalahan

Liverpool: Mohamed Salah tampil menawan saat Liverpool menjamu Leicester City pada laga lanjutan Liga Primer Inggris 2017--2018, Sabtu 30 Desember. Berkat sumbangan dua golnya, The Reds berbalik unggul dan keluar sebagai pemenang dengan skor, 2-1.



Leicester sebagai tuan tamu tampil mengejutkan dengan gol cepat yang dicetak Jamie Vardy ketika laga baru bergulir tiga menit. Beruntung Salah mampu membalasnya dengan dua gol miliknya yang lahir pada babak kedua.

Liverpool sebagai tuan rumah hanya unggul tipis saja dalam soal penguasaan bola, yakni sekitar 58 persen. Kendati demikian pertahanan dan strategi serangan balik yang diterapkan The Foxes tidak bisa diremehkan.

Sebuah celah kecil terbuka di lini pertahanan Liverpool saat laga baru bergulir sekitar tiga menit. Kesempatan itu tidak disia-siakan Vardy untuk mencetak gol pembuka dengan bantuan assist Riyad Mahrez. Para bek The Reds lengah dengan pergerakan yang ditunjukkan Mahrez dan Vardy.Liverpool langsung meningkatkan intensitas pertandingan ketika tertinggal. Namun ketertinggalan tipis 0-1 tetap bertahan hingga turun minum karena kokohnya pertahanan Leicester. Selain itu, Kasper Schmeichel juga tampil apik menjaga gawang The Foxes.Pertahanan Leicester baru mulai goyah pada babak kedua. Itu pun berkat pergerakan Salah yang tak kenal gentar meski dijaga ketat oleh bek lawan. Masing-masing gol pemain timnas Mesir itu tercipta lewat aksi individu yang menawan pada menit ke-52 dan ke-76.Liverpool masih mendominasi permainan dalam sisa waktu yang tersisa ketika berbalik unggul. Situasi ini membuat Leicester tampil bertahan dan makin kesulitan melancarkan serangan. Skor 2-1 untuk kemenangan Liverpool akhirnya bertahan hingga laga usai.Kemenangan ini tidak mengubah posisi Liverpool yang sedang bertengger di posisi empat klasemen sementara. Namun, tambahan tiga poin yang didapat membuat mereka menjauh empat poin dari Tottenham Hotspur yang berada di urutan lima. Sementara itu, Leicester tetap di posisi ke delapan dengan koleksi 27 poin.Liverpool: Karius, Gomez, Matip, Lovren, Robertson, Can, Milner, Mane, Salah, Coutinho, FirminoCadangan: Mignolet, Wijnaldum, Klavan, Lallana, Oxlade-Chamberlain, Solanke, Alexander-ArnoldLeicester City: Schmeichel, Amartey, Maguire, Morgan, Fuchs, Mahrez, Iborra, Ndidi, Albrighton, Gray, VardyCadangan: Hamer, Dragovic, Slimani, Okazaki, James, Thomas, Musa(KAU)