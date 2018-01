Patahkan Kaki Lawan, Striker West Brom Terpukul

Liverpool: Striker West Bromwich Albion, Salomon Rondon, mengaku terpukul setelah tak sengaja mematahkan kaki pemain Everton, James McCarthy. Dia berharap McCarthy segera sembuh dan bermain lagi.



McCarthy mengalami cedera saat dia mencoba menghalau bola yang hendak ditendang Rondon dalam laga Everton vs WBA yang berakhir imbang 1-1. Akan tetapi, striker asal Venezuela itu keburu melepaskan tendangan dan kakinya menghantam kaki McCarthy dan kaki pemain Everton itu patah.

Rondon tampak tertekan saat McCarthy mendapat perawatan medis di lapangan sebelum ditandu dan dipindahkan ke rumah sakit. Bahkan, eks striker Zenit St Petersburg itu sampai menangis di lapangan.



Manajer Everton, Sam Allardyce, memastikan setelah pertandingan bahwa McCarthy mengalami cedera patah tulang tibia dan fibula. Dengan cepat, Rondon berdoa semoga McCarthy cepat sembuh.



Dalam sebuah pernyataan berikutnya yang dikeluarkan oleh West Brom, Rondon berkata: "Saya benar-benar hancur setelah kejadian yang tidak menguntungkan itu. Saya merasa sangat kasihan pada James."



"Rivalitas dilupakan saat rekan menderita cedera sial seperti itu. Bahkan jika usaha itu menghasilkan gol, saya lebih suka tidak mencetak gol jika itu berarti lawan menghindari penderitaan seperti cedera parah. Saya berharap James cepat sembuh dan berharap bisa melihatnya kembali bermain lagi segera."



Absolutely devastated. Rivalries are forgotten about when a colleague suffers such an unlucky injury. Really hope to see you back playing again soon, @JMcCarthy_16.#GetWellSoonJames pic.twitter.com/pamazH8fCO