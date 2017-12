4 Pesepak Bola Dunia Ini Ternyata Penggemar Liverpool

Jakarta: Liverpool lama tidak pernah meraih gelar Liga Primer Inggris. The Reds terakhir kali meraih gelar kompetisi tertinggi di negeri Elizabeth itu bukan pada era 2000-an. Terakhir kali, mereka meraih gelar Liga Inggris pada musim 1989--1990.



Minim prestasi di Liga Primer Inggris tentu membuat performa Liverpool terus menjadi sorotan. Namun, hal tersebut tidak membuat nama besar Liverpool meredup.

Bahkan, mereka sejauh ini masih mendapatkan banyak penggemar. Menariknya, beberapa penggemar Liverpool itu di antaranya merupakan bintang-bintang besar saat ini.



Squawka Football menghimpun sejumlah pemain bintang tersebut yang sempat menjadi fan Liverpool. Berikut kumpulannya yang sudah dirangkum Medcom.id:





1. Adrien Rabiot



Rabiot merupakan salah satu gelandang andalan Paris Saint-Germain saat ini. Namun, siapa sangka, Rabiot yang memperkuat PSG selama lima musim, ternyata mengidolakan Liverpool.







"Saya pikir ingin mengalami sesuatu lain di luar Ligue 1. Ada banyak kejuaraan yang bagus dan bermanfaat buat saya. Saya ingin bermain di Liga Primer Inggris. Belum ada klub yang spesifik yang ingin saya bela, meski saya sangat menyukai Liverpool saat masih muda," ujar Rabiot pada 2017.



Rabiot merupakan jebolan akademi PSG. Ia kemudian dipromosikan ke tim senior PSG pada musim 2012--2013.



Selama lima musim, Rabiot sukses membantu Les Parisiens meraih berbagai gelar di kompetisi domestik. Beberapa gelar di antaranya adalah tiga gelar Ligue 1, tiga gelar Coupe de France, empat gelar Coupe de la Ligue, tiga gelar Piala Super Prancis.





2. Kevin De Bruyne



Salah satu pemain yang mengidolakan Liverpool adalah bintang Manchester City, Kevin De Bruyne. Gelandang asal Belgia tersebut mengaku sangat menyukai The Reds saat masih muda.







"Saya selalu mengikuti Liga Primer Inggris karena ibu saya memiliki keturunan setengah Inggris. Kami mungkin juga mengikuti sepak bola Belgia. Tetapi, saat masih muda, saya menyukai Liverpool," kata De Bruyne.



De Bruyne mengawali kariernya di Liga Primer Inggris pada musim 2012--2013. Ketika itu, ia bergabung dengan Chelsea.



Namun, kariernya hanya bertahan selama dua musim. Kemudian, ia bergabung dengan VfL Wolfsburg sebelum akhirnya pindah ke Manchester City.



Sejauh ini, De Bruyne sudah memperkuat City selama dua setengah musim. Selama itu, ia sudah membuat 112 penampilan dan mencetak 28 gol untuk The Citizens. Selain itu, ia juga sukses membantu City meraih gelar Piala Liga Inggris.





3. Sergio Aguero



Sergio Aguero merupakan striker yang cukup subur di Liga Primer Inggris. Buktinya, striker asal Argentina tersebut mampu menyumbang 131 gol untuk The Citizens pada kompetisi tersebut.







Performa Aguero selama di City mungkin bisa membuat kubu Liverpool menyesal. Sebab, mantan penyerang Atletico Madrid itu mengaku merupakan penggemar The Reds.



"Jika saya memilih kompetisi, saya akan memilih Liga Primer Inggris. Saya adalah penggemar Liverpool. Saya memiliki mimpi untuk bermain di sini. Saya menyaksikan mereka di final Liga Champions dan merayakan setiap gol mereka seperti saya merayakan gol di Independiente," kata Aguero. (2006)





4. Dele Alli



Dele Alli mengaku menggemari Liverpool. Salah satu penyebabnya adalah sosok Steven Gerrard.



Gerrard memang merupakan legenda Liverpool. Ia sukses memberikan banyak kontribusi bagi The Reds. Salah satunya membawa Liverpool meraih gelar Liga Champions pada musim 2004--2005.







"Gerrard menjadi alasan terbesar saya menyukai Liverpool. Saya ingat aksinya di Istanbul, final Piala FA, dan melawan Olympiakos. Gerrard mencetak gol hebat. Gerrard membuat saya menyukai Liverpool," kata Alli.



Alli merupakan penggawa Tottenham. Sejak bergabung pada musim 2015--2016, ia sudah membuat 116 penampilan dan mencetak 39 gol untuk Spurs hingga saat ini.





