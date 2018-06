Persaingan Ketat, Tiga Klub Siap Tampung Gelandang Manchester United

Manchester: Athletic Bilbao dilaporkan bakal menampung gelandang Manchester United, Ander Herrera. Hadirnya Fred menjadi faktor kuat.



Berdasarkan klaim dari AS, Athletic melihat Herrera sebagai pemain spesial. Gelandang 29 tahun itu pernah membawa klub asal Basque tersebut ke final Liga Europa 2012 dan lolos ke Liga Champions dua tahun berselang.

Penampilan impresifnya membuat Man United kepincut dan merekrutnya pada 2014 silam dengan dana mencapai 36 juta euro atau nyaris Rp600 miliar. Kini, kontraknya menyisakan satu tahun lagi dan diyakini kuat Herrera tidak akan memperbarui durasi masa kerja di Old Trafford.



Lebih lanjut, kabarnya Herrera akan 'menghormati' United dengan tidak akan menjalin komunikasi dengan klub mana pun sampai akhir musim depan. Selepas itu, ia akan kembali ke Athletic.



Dengan begitu, Athletic harus menunggu sampai tahun depan untuk merekrutnya kembali. Meski pun punya hubungan erat dengan klub yang seluruhnya diisi pemain-pemain Basque, Herrera mungkin tertarik untuk membela AC Milan dan Real Zaragoza, dua tim yang belakangan mengontak agennya.



Masih berdasarkan AS, gelandang yang sudah membela Setan Merah di lebih dari 150 penampilan itu enggan memperbarui kontraknya lantaran kedatangan Fred. Persaingan di lini tengah pun semakin mengerikan karena sudah diisi banyak pemain berkelas macam Paul Pogba dan Nemanja Matic.



Fred sendiri dibeli dari Shakhtar Donetsk pada musim panas tahun ini. Ia saat ini tengah berkumpul dengan timnas Brasil.



