Fan MU Tuntut Hapus Ucapan Selamat Kepada City

Jakarta: Manchester United melontarkan ucapan selamat kepada Manchester City atas keberhasilan meraih gelar Liga Primer Inggris 2017--2018. Namun, sikap sportivitas Red Devils justru membuat para fan geram.



City memastikan diri sebagai juara Liga Inggris musim ini. Torehan gelar didapat The Citizens setelah Manchester United menelan kekalahan dari West Bromwich Albion pada pekan ke-34, Minggu 15 April.

Kekalahan dari West Brom membuat United yang berada di peringkat kedua, gagal memangkas jarak mereka dengan City yang sudah mencapai 16 angka. Itu artinya, Setan Merah sudah tidak bisa mengejar ketertinggalan mereka lagi dari Sky Blue. Sebab, kedua tim tinggal melakoni lima pertandingan tersisa pada musim ini.



Ucapan selamat pun mengalir untuk City berkat keberhasilan mereka merengkuh trofi Liga Inggris musim ini. Bahkan, City mendapat ucapan tersebut dari rival sekota mereka, United lewat twitter.



"Selamat kepada Manchester City atas keberhasilan kalian dalam meraih gelar Liga Primer Inggris," ucap United lewat akun twitter resmi mereka.





Congratulations to Manchester City on their Premier League title win.