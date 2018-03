Moura Yakin Tottenham Bisa Akhir Rekor Buruk Kontra Chelsea

London: Jelang laga tandang kontra Chelsea pada pekan ke-32 Liga Primer Inggris, Minggu 1 April, Lucas Moura yakin Tottenham Hotspur bisa mengakhiri rekor buruk melawan The Blues. Ia menilai kemenangan sangat dibutuhkan The Lilywhites untuk menjaga asa finis di empat besar.



Dari lima pertemuan terakhir kedua tim, Chelsea memang lebih diunggulkan. The Blues berhasil meraih tiga kemenangan, dua kali imbang dan hanya satu kali kalah dari Spur.

Meski begitu, Spur juga memiliki modal bagus jelang melawan tim asuhan Antonio Conte di Stamford Bridge. Tim asuhan Mauricio Pochettino tidak terkalahkan dari lima pertandingan mereka di Liga Primer Inggris.



Mereka juga berhasil mengalahkan tim-tim besar seperti Manchester United, dan Arsenal. Performa baik timnya itu membuat Moura optimistis bisa mengakhir hasil buruk kontra Chelsea.

"Tahun ini kami sangat bagus. Kami memiliki pertandingan hebat melawan Manchester United, Arsenal, dan bahkan melawan Juventus dalam dua pertandingan. Saya yakin kami dapat menciptakan permainan hebat melawanChelsea," kata Moura."Ini pertandingan besar dan saya tidak dapat menunggu. Saya bersemangat berada di sana. Saya sangat yakin kami dapat menang," tambahnya.Moura dikontrak Tottenham dari klub Prancis Paris Saint-Germain pada jendela transfer Januari lalu dengan biaya sebesar 25 juta pounds. Pemain berusia 25 tahun itu sudah lima kali tampil bagi Tottenham dalam seluruh kompetisi musim ini, mencetak satu gol dan memberi tiga assist. (hindustantimes)(REN)