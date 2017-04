Liverpool Curi Poin Penuh di Kandang West Bromwich

Metrotvnews.com, West Bromwich: Kemenangan penting diraih Liverpool saat menyambangi markas West Bromwich Albion pada game week ke-32, Minggu 16 April. The Reds menang 1-0 atas tuan rumah yang dicetak oleh Roberto Firmino.



Bermain di Hawthorns Stadium, Liverpool tampil mendominasi. Mereka setidaknya menguasai 59 persen bola. Sementara West Bromwich hanya 49 persen.

Selain itu, The Reds juga unggul dalam urusan menciptakan peluang, di mana di antaranya mereka mampu melepaskan 15 tembakan dalam 90 menit.Sayang Liverpool hanya bisa mencatatkan skor 1-0, melalui Roberto Firmino pada menit ke-45+1. Firmino mampu menyelesaikan dengan sempurna umpan yang dilancarkan oleh Lucas Leiva.Pada babak kedua, meski tak mengendurkan serangan, Liverpool kerap kali menciptakan peluang. Sebaliknya, West Bromwich yang tak mau kehilangan muka berupaya semaksimal mungkin mencari gol penyeimbang.Salah satunya pada menit-menit akhir, ketika beberapa kali kiper West Bromwich, Ben Foster ikut membantu mencetak gol dengan maju ke jantung pertahanan gawang Liverpool.Aksi nekat Foster nyaris membuat West Bromwich kian tenggelam. Sebab ketika ia meninggalkan sarangnya, para pemain Liverpool beberapa kali melakukan serangan balik. Sayang, tak ada satu pun bola yang masuk ke gawang yang tak berpenghuni itu.Alhasil skor 1-0 untuk kemenangan Liverpool bertahan hingga pertandingan usai. The Reds pun berhak menempati posisi tiga dan menggusur Manchester City karena tambahan tiga poin tersebut. Sementara West Bromwich terpaku di posisi kedelapan.: Foster; Dawson, McAuley, Evans, Brunt; Fletcher, Yacob, Livermore; Phillips, Chadli; Robson-Kanu.: Mignolet; Clyne, Matip, Lovren, Milner; Lucas, Can, Wijnaldum; Coutinho, Firmino, Origi.(FIR)