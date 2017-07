Jika Ada Kesempatan, Conte Berharap Bisa Rekrut Harry Kane

Metrotnews.com, Singapura: Manajer Chelsea, Antonio Conte mengatakan dia akan memilih Harry Kane jika dia memiliki kesempatan untuk membeli striker manapun di dunia.



Pemain berusia 23 tahun itu telah menjadi bintang dalam tiga musim terakhir di Liga Primer Inggris setelah memenangi gelar top skorer dua musim berturut-turut sebelumnya. Conte sangat terkesan dengan pemain internasional Inggris itu, dia akan menjadi pilihan pertamanya jika dia bisa memilih striker manapun.

????Another competitive run out. One step closer to the @premierleague. Thanks to all the fans for your support! #SpursInUSA pic.twitter.com/p5P2BwieKH