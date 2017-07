Matic Datang ke MU untuk Menciptakan Banyak Sejarah

Metrotvnews.com, Manchester: Saling lempar pujian terjadi antara Jose Mourinho dengan Nemanja Matic. Momen itu berlangsung usai kesepakatan kontrak berdurasi tiga musim Matic bersama Manchester United.



Pemain internasional Serbia itu berharap bisa menciptakan sejarah yang lebih banyak lagi bersama Setan Merah. Terlebih klub barunya ini dilatih oleh mantan pelatihnya saat berkarier di Chelsea.

Behind the scenes with our new no.31... #MaticIsRed pic.twitter.com/fvQrOb5ViN