Prediksi Tottenham Hotspur vs Manchester City: Spurs Harus Waspadai Sayap City

Jakarta: Tottenham Hotspur akan kedatangan lawan kuat, Manchester City, di Wembley, Selasa (29/10) dini hari nanti. Kemenangan akan mengangkat City kembali ke puncak klasemen yang saat ini dihuni Liverpool. Sementara bagi Spurs kemenangan dapat membawa mereka ke tiga besar klasemen sementara.



Kendati The Citizens lebih diunggulkan, The Lilywhites bukanlah lawan yang mudah. Sejak tampuk kepelatihan diambil alih Mauricio Pochettino pada musim 2014--2015 lalu, Spurs menjadi klub yang disegani di Inggris. Pep Guardiola bahkan merasakan kehebatan Pochettino dua musim lalu ketika City harus takluk di kandang Spurs.

Kedua tim memiliki strategi serupa, yaitu menekan sejak area pertahanan lawan. Ditambah lagi, kedua tim cenderung menerapkan garis pertahanan tinggi dan kerap kali mudah ditembus dengan bola-bola panjang ke jantung pertahanan. Selain itu, kedua tim juga rentan menghadapi kecepatan pemain sayap lawan yang memiliki skill individu mumpuni.



Kedua tim memiliki skema serangan berbeda. Jika City sering memanfaatkan serangan dari sayap, Spurs cenderung berimbang ketika menyerang. Mereka kerap menyerang dari tengah dan tidak canggung ketika menyerang melalui sayap, terutama umpan silang dari kedua bek sayap.



Namun, produktivitas The Sky Blues patut diwaspadai oleh Spurs. Pasalnya City saat ini telah mencetak 26 gol dari 9 laga dan baru kebobolan tiga gol, sementara Spurs baru mencetak 16 gol dari 9 laga dan telah kebobolan tujuh gol. Catatan gol Spurs adalah yang terburuk dari lima tim teratas di klasemen sementara Liga Primer Inggris.



Untuk meredam lini serang City, Spurs bisa memaksimalkan skema tiga bek. Dengan menerapkan skema man to man marking kepada trio lini serang City, Spurs juga tetap bisa memaksimalkan serangan melalui sayap. Pochettino juga bisa memasang dua gelandang bertipe bertahan untuk menjaga area di sisi lapangan ketika ditinggal bek sayap Spurs.



Sementara Guardiola dipastikan akan tetap memanfaatkan kombinasi serangan di lini sayap kiri. Pertanyaannya hanya siapa yang akan diturunkan di sisi kiri serangan City.



Satu hal yang pasti, kedua tim memiliki pelatih brilian yang bisa beradaptasi dengan situasi di lapangan. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi pertarungan taktikal antara Pochettino dan Guardiola.



Head to head enam laga terakhir:

Spurs 1-3 City (14/4/2018)

City 4-1 Spurs (16/12/2017)

City 2-2 Spurs (21/1/2017)

Spurs 2-0 City (2/10/2016)

City 1-2 Spurs (14/2/2016)

Spurs 4-1 City (26/9/2015)



Hasil 5 Pertandingan Terakhir Spurs: M, K, M, M, S

Hasil 5 Pertandingan Terakhir City: M, M, S, M, M



Prakiraan formasi:

Spurs (4-2-3-1): Hugo Lloris; Kieran Trippier, Davinson Sanchez, Toby Alderweireld, Ben Davies; Eric Dier, Mousa Dembele; Lucas Moura, Christian Eriksen, Son Heung Min; Harry Kane



City (4-3-3): Ederson Moraes; Kyle Walker, Vincent Kompany, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy; Kevin De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Raheem Sterling, Sergio Aguero, Leroy Sane



Prediksi medcom.id:

Tottenham Hotspur 40-60 Manchester City



Video: Data dan Fakta Garuda Nusantara di Piala Asia U-19









(ACF)