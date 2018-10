Mourinho Buka Peluang Reuni dengan Hazard

London: Bos Manchester United, Jose Mourinho, tidak menutup kemungkinan untuk kembali melatih Eden Hazard. Mourinho dan Hazard pernah bekerja sama di Chelsea sejak 2013 hingga 2015 dan meraih satu gelar Liga Primer Inggris.



Hazard baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk bereuni dengan Mourinho. Mendengar hal ini, Mourinho juga mengaku ingin melatih bintang Belgia itu.

"Saya akan senang jika bisa melatihnya lagi di Manchester United. Tapi saya pikir Chelsea tidak akan melepasnya ke United, jadi itu akan bermasalah," kata Mourinho seperti disadur dari Sky Sports.



"Sejarah mencatat bahwa Eden Hazard adalah pemain terbaik di Liga Primer. Chelsea menjadi juara karenanya. Itu terjadi bersama saya dan Antonio (Conte)," imbuh pelatih berjuluk The Happy One.



"Chelsea berada di papan atas klasemen saat ini karena ia adalah pemain yang bisa membuat perubahan besar. Chelsea dipimpin oleh orang-orang berpengalaman dan pintar, jadi saya pikir mereka tidak akan menjualnya ke Manchester United," pungkasnya.



Mourinho tentu berharap agar Hazard tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Pasalnya pasukan Setan Merah akan menghadapi Si Biru dalam putaran ke-9 Liga Primer Inggris, Sabtu (21/10) malam.



Video: Mengulas Formasi Chelsea vs Manchester United