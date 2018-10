Prediksi Man City vs Burnley: Saatnya Menjauh

Jakarta: Manchester City akan kembali ke Liga Primer Inggris untuk menjamu Burnley pada pekan kesembilan di Etihad Stadium malam ini. Pada laga tersebut, tim asuhan Josep Guardiola ini punya dua misi.



City berusaha untuk mencatat kemenangan liga beruntun keenam di kandang. Selain itu, kemenangan atas Burnley bisa membuat mereka mempertahankan posisi puncak, atau kalau bisa menjauh dari kejaran Chelsea, Liverpool, Arsenal, dan Tottenham Hotspur.

Catatan kemenangan itu dimulai ketika City menjamu Brighton & Hove Albion dalam laga kandang terakhir musim lalu. Ketika itu Sergio Aguero dan kawan-kawan menang dengan skor 3-1.



Memasuki musim 2018--2019, Tren positif City berlanjut. Empat lawan yang mereka jamu, selalu pulang dengan kepala tertunduk. Terkini, mereka lagi-lagi mengalahkan Brighton dengan skor 2-0.



Selain itu, The Citizens berada di puncak klasemen karena menang agresivitas gol dengan Chelsea dan Liverpool. Jadi kemenangan atas Burnley malam ini bisa menjadi momentum City untuk melepaskan diri dari kejaran para rival mereka, terutama Chelsea.



Pasalnya sebelum City menjamu Burnley, terlebih dahulu The Blues kedatangan Manchester United di Stamford Bridge. Meski United sedang menjalani catatan negatif belakangan ini, bukan tak mungkin pasukan Jose Mourinho memberikan kejutan terhadap Chelsea.



Senjata Burnley

Burney datang bukan untuk menelan kekalahan. Tentunya mereka bertekad mencari celah minimal membawa pulang poin imbang, meski tak diunggulkan.



Salah satu senjatanya adalah, kehadiran Joe Hart di mistar gawang The Clarets,-julukan Burnley. Mantan kiper timnas Inggris itu pasti ingin membuktikan bahwa dirinya memang tak layak 'dibuang' Guardiola.



Sejak pindah ke Lanchashire Timur, Agustus lalu, penjaga gawang berusia 31 tahun itu memberikan dampak besar di Turf Moor. Pengalaman dan kemampuannya bisa membuat Burnley merangkak naik setelah mengawali musim yang sulit.



De Bruyne Comeback

Kabar kembalinya Kevin De Bruyne bisa menjadi motivasi lain pasukan Etihad untuk memuluskan dua misi di atas. Seperti diketahui, gelandang internasional Belgia itu sempat absen panjang karena cedera lutut.



Bahkan De Bruyne sudah menjalani latihan meski terpisah, tepatnya ketika City ditahan Liverpool pada pekan kedelapan lalu.



Meski sudah siap untuk kembali, Guardiola enggan mengambil risiko pada kondisi De Bruyne. Pelatih asal Spanyol itu takkan memberikan porsi besar untuk De Bruyne pada laga melawan Burnley.



Catatan lima pertemuan terakhir City vs Brunley:

3 Februari 2018 (Liga Primer Inggris): Burnley 1-1 Man City

6 Januari 2018 (Piala FA): Man City 4-1 Burnley

21 Oktober 2017: Man City 3-0 Burnley

2 Januari 2017: Man City 2-1 Burnley

26 November 2016: Burnley 1-2 Man City



Prakiraan Formasi

Man City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; David Silva, Fernandinho, Bernardo Silva; Sterling, Aguero, Sane



Burnley (4-4-2): Hart; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Gudmundsson, Westwood, Cork, Lennon; Barnes, Vokes



Prediksi Medcom.id: Man City 60-40 Burnley



Timnas Indonesia U-19 Bersiap Hadapi Qatar







(ACF)