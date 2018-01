Barkley Terobesesi jadi Gelandang Kelas Dunia di Chelsea

London: Nada optimis langsung keluar dari Ross Barkley usai bergabung dengan Chelsea. Ia memiliki target pribadi menjadi gelandang hebat.



Resmi merapat awal tahun ini dengan dana mencapai 15 juta pounds, Barkley belum sama sekali merumput karena cedera bersama Everton. Namun, kini pemain berusia 24 tahun itu berpeluang memainkan debutnya kala berhadapan dengan Brighton and Hove Albion akhir pekan ini.

Gelandang yang musim lalu mencetak lima gol untuk The Toffees itu percaya bahwa keputusannya berseragam The Blues sudah tepat. Ia menilai The Roman Emperor adalah tempat yang sempurna untuk mengembangkan kariernya.



"Saya terobsesi untuk terus meningkatkan level permainan. Saya ingin dianggap sebagai yang terbaik, dan klub seperti Chelsea memberikan saya kesempatan itu," ujar Barkley dikutip dari Sky Sports.



"Target saya adalah menjadi gelandang kelas dunia. Saat ini saya rasa potensi yang saya miliki sangat besar sebagai gelandang kelas dunia, saya mau meraih yang terbaik, memenangi banyak gelar dan dianggap sebagai pemain berkualitas," sambungnya lagi.



Barkley juga senang sekaligus memuji Eden Hazard, rekan setimnya di Stamford Bridge. Menurutnya, Hazard adalah pesepak bola yang layak menjadi conton buat pemain muda yang ingin berkembang.



"Anda tak bisa sembarang menyamaratakan Hazard dengan yang lain. Dia sungguh luar biasa, dia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Keberadannya bisa menjadi contoh, terutama untuk pemain junior," katanya.



