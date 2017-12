Menang Meyakinkan, Conte Tidak Terlalu Senang

Huddersfield: Manajer Chelsea, Antonio Conte, tidak terlalu senang dengan kemenangan timnya 3-1 atas Huddersfield Town, Rabu 13 Desember dini hari WIB. Dia berharap The Blues bisa mencatat cleen sheet dalam pertandingan tadi.



Tiemoue Bakayoko, Willian, dan Pedro mencetak gol untuk memberi The Blues keunggulan tiga gol sampai menit ke-50. Akan tetapi, Laurent Depoitre mencetak gol hiburan saat pertandingan memasuki menit ke-92 untuk The Terriers.

Conte senang dengan performa Chelsea secara keseluruhan namun menegaskan bahwa cleen sheet sangat penting bagi kiper dan tim, dan ingin pemainnya fokus sampai menit akhir.



"Saya pikir kami harus sangat senang atas penampilan tersebut karena sejak awal permainan kami menunjukkan kepribadian dan keinginan yang hebat untuk memenangi pertandingan melawan tim yang sangat baik," kata Conte kepada wartawan.



"Kami harus terus dengan cara ini untuk mencoba memainkan sepak bola ini. Pemain saya menikmati permainan sepak bola jenis ini untuk bermain kombinasi hebat antara striker kami," lanjutnya.



"Saya melihat banyak hal positif, tapi satu hal negatif yang harus saya akui adalah pada akhirnya dan kami harus memperbaiki hal ini karena penting untuk cleen sheet, untuk kiper dan tim," pungkasnya.



Chelsea akan kembali beraksi di ajang Liga Primer Inggris pada Sabtu 16 Desember saat Southampton akan bertandang ke Stamford Bridge.









(KRS)