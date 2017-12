Dirugikan Wasit, Amarah Arsene Wenger Meledak

West Bromwich: Arsenal meraih hasil mengecewakan kala melawat ke Stadion The Hawthorns, markas West Bromwich Albion. Di laga yang berakhir dengan skor 1-1 itu, wasit Mike Dean membuat keputusan kontroversial jelang pertandingan usai.



Alexis Sanchez membawa The Gunners unggul lebih dulu melalui golnya pada menit 83. Tendangan bebasnya mengenai kaki James McClean dan mengecoh kiper Ben Foster.

Semenit jelang waktu normal berakhir atau tepatnya menit 89, Dean menganggap Calum Chambers melakukan handsball di kotak terlarang. Jay Rodriguez yang menjadi eksekutor dengan tenang melesakkan bola ke tengah tanpa mampu dihadang Petr Cech.



Kekesalan dirasakan Wenger pasca laga berakhir. Secara tegas pria asal Prancis itu menilai Dean membuat kesalahan fatal yang merugikan timnya.



Manajer yang melewati rekor penampilan Sir Alex Ferguson itu tak bisa menutupi rasa kecewanya dengan kepemimpinan wasit Inggris. Menurut Wenger, wasit dari Inggris tak benar-benar menunjukkan perbaikan.



"Itu bukan penalti, bukan handsball yang disengaja. Saat (tangan) Anda sedekat itu, tak mungkin bisa mempengaruhi arah bola," kata Wenger kesal.



Klik: Penalti Kontroversial West Brom Buyarkan Kemenangan Arsenal



"Saya marah karena kami selalu melihat hal yang sama terus-menerus. Saya sudah berupaya keras agar wasit bisa lebih profesional bertahun-tahun lalu. Memang mereka telah berusaha, tapi tak ada perkembangan berarti," sambungnya.



Meski demikian, Wenger tak mau berlama-lama memendam kekesalan. Ia bertekad untuk segera move on dan menyiapkan laga berikutnya.



"Dia (Mike Dean) tidak melihat handsball tersebut. Itu pendapat saya. Saya tidak mau membuang-buang waktu, saya menerima keputusannya, kami harus menelannya walau pahit dan menatap pertandingan selanjutnya," katanya lagi.



Tambahan satu poin membuat posisi The Gunners di papan klasemen Liga Primer Inggris 2017--2018 naik satu strip di tangga kelima. Sementara tuan rumah The Baggies masih tetap berada di zona degradasi, tepatnya posisi 19.



Video: Kaleidoskop Olahraga 2017: Kompetisi Sepak Bola Indonesia Kembali Hidup

http://video.metrotvnews.com/special-event/9K5RyVaN/kaleidoskop-olahraga-2017-kompetisi-sepak-bola-indonesia-kembali-hidup





(KAU)