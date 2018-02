Baru Tiga Menit Main, Sturridge Cedera Lagi

London: Striker pinjaman West Bromwich Albion, Daniel Sturridge, masuk dalam daftar starting line-up kala bertandang ke markas Chelsea. Akan tetapi, striker berusia 28 tahun itu hanya bertahan kurang dari tiga menit.



Sturridge harus tertatih-tatih menahan cederanya pasca berduel untuk merebut bola dengan Cesar Azpilicueta. Eks striker Liverpool itu pun lantas digantikan oleh Jay Rodriguez. Pertandingan pun baru berjalan kurang dari tiga menit.

Manajer WBA, Alan Pardew, mengatakan pemainnya tersebut "putus asa" karena lagi-lagi harus terkena cedera untuk yang kesekian kalinya. Sturridge baru tampil dalam tiga laga bersama The Baggies termasuk tiga menit di Stamford Bridge dini hari tadi.



"Ia (Sturridge) terlihat putus asa. Usahanya pada latihan tim kami sangat keras. Ia pastinya sangat kecewa karena ia ingin kesempatan ini untuk kesuksesan dirinya dan West Brom," kata Pardew seperti dikutip dari The Telegraph.



Kabarnya, Sturridge kali ini menanggung cedera hamstring. Akan tetapi, belum jelas seberapa parah cederanya tersebut dan kapan ia akan kembali merumput. Berdasarkan pernyataan Pardew, pemain timnas Inggris itu kemungkinan menepi untuk dua pekan.



"Kami membutuhkannya untuk segera bermain lagi sebagaimana kami butuh gol-golnya. Ia menderita hamstring setelah melakukan sprint sejauh 60 meter pada awal-awal pertandingan. Kami harus merawatnya. Ia tidak bisa main pekan depan tapi semoga pekan setelahnya sudah bisa," tambahnya.



Sturridge setuju untuk menjadi pemain pinjaman dari Liverpool untuk West Brom pada Januari 2018. Kekurangan menit bermain bersama The Reds menjadi alasan utamanya. Ia pun tengah membidik satu tempat di timnas Inggris untuk Piala Dunia 2018. (Telegraph)



