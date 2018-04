Herrera Bantah Sengaja Ludahi Lambang City

Manchester: Ander Herrera terlihat membuang ludah tepat di lambang Manchester City pada laga Derby Manchester Sabtu 7 April lalu. Namun, gelandang Manchester United itu membantah melakukannya dengan sengaja.



Dalam sebuah video yang diunggah oleh The Sun, Herrera terlihat seperti meludahi lambang klub rivalnya tepat di jalan ke lorong ruang ganti saat ia melewatinya. Tepatnya, saat memasuki waktu istirahat turun minum.

Juru bicara United mengatakan bahwa pemain yang bersangkutan telah melihat langsung video yang merekam ulahnya tersebut. Menurutnya, Herrera membantah melakukan hal tersebut dengan sengaja dan merasa malu dengan segala tuduhan yang menghujaninya di media sosial.

"Ander (Herrera) telah melihat cuplikan kejadian tersebut dan merasa malu atas segala tuduhan yang mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan secara sengaja. Itu semua tidak sengaja dan tidak ada maksud apa pun," kata juru bicara klub, dikutip dari The Sun.Setan Merah sukses mempermalukan City pada laga tersebut. Kemenangan 2-3 sekaligus memaksa The Citizens menunda pesta gelar juaranya yang kelima.Dengan hasil tersebut, tim besutan Jose Mourinho itu tercatat mengumpulkan 71 poin dari 32 kali main. Torehan tersebut memangkas jarak menjadi 13 poin dengan City yang kini butuh dua kemenangan untuk mengamankan gelar. (The Sun)(ASM)