De Bruyne Ungkap Hubungan Buruk dengan Mourinho

Manchester: Kevin De Bruyne pernah bermitra dengan Jose Mourinho di Chelsea selama satu musim. Namun, selama itu, hubungan keduanya tidak berjalan harmonis. Uniknya, mereka hanya berbicara sebanyak dua kali.



De Bruyne sebetulnya bergabung dengan Chelsea pada musim 2012--2013. Ketika itu, The Blues masih ditangani oleh Roberto Di Matteo. Namun, ia gagal mendapatkan tempat utama di skuat The Blues dan "dibuang" ke Werder Bremen sebagai pemain pinjaman.

Musim 2013--2014, De Bruyne kembali bergabung dengan Chelsea. Periode di mana Chelsea merekrut Jose Mourinho. Di bawah asuhan pelatih asal Portugal tersebut, De Bruyne juga gagal mendapat tempat utama di Chelsea.

Total, ia hanya membuat sembilan penampilan bersama The Blues di seluruh kompetisi. Hingga akhirnya, ia dijual ke Wolfsburg pada bursa transfer musim panas 2014.



"Saya akan mengungkapkan lebih jauh soal ini. Saya merupakan tipe pemain yang tidak terlalu banyak bicara dengan pelatih," ujar De Bruyne.



"Saya pikir jika seorang pelatih ingin berbicara dengan Anda, lakukan saja. Ia adalah bos. Anda bisa menjadi akrab dengan pelatih, tetapi tetap saja ada jarak di antara pelatih dan pemain," tambahnya.



"Saya hanya berbicara dengannya dua kali. Saat itulah saya ingin pergi ke Dortmund pada awal musim panas. Kemudian, pertemuan kedua, saya mengatakan, saya lebih baik pergi dan ingin bermain sepak bola lebih baik," tutur De Bruyne.



Pada musim 2015--2016, De Bruyne bergabung dengan Manchester City. Selama hampir tiga musim memperkuat The Citizens, gelandang asal Belgia tersebut membuat 130 penampilan di seluruh kompetisi.



Kini, De Bruyne memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Jose Mourinho yang sudah menjadi pelatih Manchester United. Tepatnya pada Sabtu 7 April. Sebab, saat itu, The Citizens akan menghadapi United di Stadion Etihad dalam lanjutan Liga Primer Inggris musim 2017--2018. (Sportsmole)





