Legenda Arsenal Segera Latih Inggris Junior

London: Mantan bek Arsenal Sol Campbell dikabarkan segera melatih tim nasional Inggris U-21. Sky Sports melaporkan bahwa pelatih kepala Inggrus U-21, Aidy Boothroyd, menginginkan keberadaan Campbell dalam staf kepelatihannya.



Campbell sempat dipertimbangkan untuk dijadikan manajer Oxford United, namun manajemen Oxford batal mempekerjakan Campbell. Anggota Invincibles itu baru resmi menjadi staf Young Lions pada November mendatang, ketika Inggris menjamu Jerman dan Italia.

Kendati demikian, Campbell diperkirakan hanya akan menjadi pelatih sementara karena ia masih memiliki pekerjaan sebagai pandit televisi. Ini juga sesuai dengan keinginan pria berusia 44 tahun tersebut yang ingin menjadi pelatih secepat mungkin.



Campbell merupakan salah satu bek terbaik yang pernah membela timnas Inggris. Ia memiliki 73 caps bagi The Three Lions dan mencetak satu gol di pentas internasional. Meski demikian, ia gagal memberikan trofi mayor bagi negara Britania Raya tersebut.



Campbell merupakan legenda Arsenal yang didapat secara gratis dari musuh bebuyutan mereka, Tottenham Hotspur, pada 2001 silam. Hal tersebut memicu kekerasan verbal terhadapnya setiap kali The Gunners bertandang ke markas The Lilywhites. Campbell mencatatkan 210 penampilan bersama Arsenal di semua kompetisi dan mencetak 12 gol serta tiga assist bagi klub London Utara.



