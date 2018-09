Lawan Liverpool, Tottenham Tanpa Alli dan Lloris

London: Tottenham Hotspur akan bentrok dengan Liverpool pada lanjutan pekan kelima Liga Primer Inggris, Sabtu 15 September mendatang di Wembley Stadium. Namun, tim tamu dipastikan tanpa dua pemain utama mereka, Dele Alli dan Hugo Lloris.



Manajer Tottenham, Mauricio Pochettino, yang memberikan kabar terbaru terkait absensi pemain-pemainnya nanti. Alli dinyatakan mengalami cedera hamstring.

Cedera akut pemain berusia 22 tahun tersebut didapat saat ia membela Timnas Inggris kontra Spanyol pada 9 September. Parahnya, Alli juga diperkirakan bakal absen untuk laga Liga Champions melawan Inter Milan 18 September mendatang.



TEAM NEWS:



???? @dele_official (hamstring) unavailable this weekend.



???? Hugo Lloris (thigh) unavailable and expected to be out for several weeks.



???? @JuanMFoyth (thigh) returned to training last week.



???? @MoussaSissoko (hamstring) expected to return to training next week. pic.twitter.com/zUBDxf7hZe