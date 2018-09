Tunda Pindah Stadion, Jadwal Tottenham Malah Amburadul

London: Sistem keamanan New White Hart Lane yang terganggu membuat Tottenham Hotspur harus menunda penggunaan stadion baru tersebut. Sebagai gantinya, Harry Kane cs masih akan menggunakan Wembley sebagai markas.



Spurs sedianya dijadwalkan pindah pada 15 September mendatang menghadapi Liverpool. Tertundanya laga itu berimbas panjang. Sebab mau tak mau mereka juga akan menghadapi Watford pada Piala Liga di kandang Stadium MK milik MK Dons.

Pasalnya, laga Liverpool kontra Cardiff City akan dilaksanakan di Wembley pada hari yang sama. Pemilik klub Daniel Levy kemudian mengumumkan bahwa setelah Piala Liga babak ketiga Spurs akan tetap menggunakan Wembley di kompetisi Liga Primer Inggris.



Perubahan jadwal signifikan tak menimpa Spurs saja, tapi juga calon lawannya. Pada 29 Oktober nanti, anak asuh Mauricio Pochettino akan berjumpa Manchester City di Wembley. Masalahnya, laga tersebut juga merupakan rescheduled dari tanggal 30 Oktober.



Pertandingan Spurs kontra City seharusnya dipertandingkan tanggal 30 Oktober di New White Hart Lane. Karena stadion yang digunakan Wembley, kedua tim harus mengalah lantaran pada tanggal yang sama stadion itu digunakan untuk laga NFL antara Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars.



Lebih jauh, tiga pertandingan Liga Champions, masing-masing menghadapi Barcelona (3 Oktober), PSV Eindhoven (6 November), dan Inter Milan (28 November) juga bakal digelar di Wembley.



Adapun, kemungkinan besar Spurs paling cepat sudah bisa menggunakan stadion barunya pada tanggal 24 November melawan Chelsea. Itupun kalau tidak mundur lagi, sebab laga kontra Inter yang dihelat 28 November saja menggunakan Wembley, bukan New White Hart Lane.



(ACF)