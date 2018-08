Cetak Gol untuk MU, Pogba Langsung Bersumbar

Manchester: Gelandang Manchester United, Paul Pogba langsung menjadi sorotan pada laga pembuka Liga Primer Inggris musim 2018--2019. Ia menjadi pencetak gol pertama bagi klubnya di liga.



United mampu mengawali musimnya dengan manis. Itu terjadi usai Setan Merah meraih kemenangan tipis 2-1 atas Leicester City pada Sabtu 11 Agustus dinihari WIB di rumah kesayangan mereka, Old Trafford.

Gol pertama United dicetak Pogba pada menit ketiga laga. Pemenang Piala Dunia 2018 bersama Prancis itu mencetak golnya lewat titik putih.



???? Our first #MUFC Man of the Match winner in the @PremierLeague this season...



???? @PaulPogba! ???? pic.twitter.com/EWdQqCW2NJ