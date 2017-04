Data dan Fakta Usai City Bungkam Southampton

Metrotvnews.com, Southampton: Manchester City berhasil membungkam Southampton pada pekan ke-32 Liga Primer Inggris, Sabtu 15 April. Kemenangan 3-0 atas Soton di St Mary Stadium pun membuat City berhasil menyalip Liverpool di peringkat ketiga klasemen.



Vincent Kompany, Leroy Sane, dan Sergio Aguero memastikan City merebut poin penuh. Namun, City sempat dibuat kesulitan oleh Soton pada babak pertama yang membuat anak asuh Josep Guardiola baru mampu membuka keran gol di babak kedua.

Kini, City berhasil bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Liga Primer dengan meraih 64 poin. Namun City hanya terpaut satu poin dari Liverpool yang baru akan menjalani pertandingan kontra West Bromwich Albion malam nanti.Sejumlah data dan fakta dibalik kemenangan meyakinkan City pun menarik untuk disimak. Salah satunya catatan kemenangan minor Soton jika berhadapan dengan City yang lebih superior.- Kemenangan kontra Soton membuat City menjadi tim yang paling banyak meraih kemenangan tandang. The Citizens telah meraih 11 kemenangan tandang musim ini.- Laga Soton kontra City merupakan laga keenam di Liga Primer Inggris musim ini tanpa shoot on target pada babak pertama.- City tercatat selalu berhasil mencetak gol ke gawang Soton dari 11 pertemuan terakhir di semua kompetisi. Terakhir, The Citizens gagal membobol gawang Soton pada Oktober 2004 lalu.- Vincent Kompany kembali mencetak gol di Liga Primer Inggris sejak Agustus 2015 lalu. Kompany membutuhkan bermain sebanyak 17 laga untuk bisa kembali mencetak gol bagi City.- Sergio Aguero selalu rutin mencetak gol dari 12 laga terakhir di Liga Primer hingga April ini.- Kevin De Bruyne menjadi pemain paling banyak mencetak assist di Liga Primer musim ini. Total, De Bruyne telah mengemas 13 assist melebihi pemain mana pun di Liga Primer.(REN)