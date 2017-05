Milner Gagal Penalti, Liverpool Tertahan oleh Soton di Anfield

Metrotvnews.com, Liverpool: Liverpool tertahan oleh Southampton pada lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Anfield, Minggu 7 Mei. Kegagalan penalti James Milner membuat The Reds harus puas bermain imbang 0-0 dengan The Saints di pekan ke-36 ini.



Tuan rumah yang mengandalkan skuat yang sama pada empat laga terakhir padahal lebih banyak menguasai laga. Liverpool pun sempat mendapat peluang pertama lewat Roberto Firmino menit ke-15.

Akselerasi Firmino dari sisi pertahanan Soton diakhiri tembakan ke pojok gawang setelah mendapat ruang terbuka. Namun, bek Soton Maya Yoshida terlebih dahulu mampu membaca arah bola sehingga masih bisa diblok.Philippe Coutinho yang kembali tampil setelah sempat cedera ringan pun mendapat kans kembali bagi Liverpool. Namun, tembakannya dari jarak 25 meter masih tepat mengarah ke pelukan kiper Soton, Fraser Forster.Soton yang berusaha keluar dari tekanan terus mengalami kebuntuan. Sebaliknya Liverpool justru berhasil mendapat dua peluang kembali jelang turun minum.Firmino dan Emre Can mendapat kesempatan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Sayang, kedua tembakan tersebut masih bisa diamankan Forster yang membuat skor kacamata bertahan hingga babak pertama usai.Can membuat penyelamatan gemilang di awal babak kedua setelah mampu memblok tembakan Dusan Tadic. Menerima bola lemparan ke dalam, Tadic yang bersiap melepaskan tembakan jarak dekat berhasil dipotong Can.Liverpool mendapat kesempatan mencetak gol lewat titik putih usai Divoc Origi dilanggar di area terlarang. Sayang, Milner yang mengarahkan bola ke kiri bawah mampu dibaca dengan baik oleh Forster.The Reds pun tampak frustrasi setelah tiga peluang lewat Coutinho, Daniel Sturridge, dan Adam Lallana tak ada yang berbuah gol. Forster yang tampil gemilang membuat gawang Soton sejauh ini masih aman.Forster bahkan mampu menghalau peluang terakhir Liverpool lewat tandukan Marko Grujic. Skor 0-0 pun menjadi hasil akhir laga tersebut.Hasil imbang ini membuat Liverpool kembali menyalip Manchester City di posisi ketiga namun hanya berselisih satu poin. Liverpool ini meraih 70 poin, sementara The Citizens 69 poin.Sementara bagi Soton, tambahan satu poin membuat mereka bercokol di posisi 10. The Saints kini meraih 42 poin dan masih menyimpan dua laga tersisa.Susunan pemain:: Mignolet, Clyne, Lovren, Matip, Milner, Can, Lucas, Wijnaldum, Coutinho, Firmino, Origi.: Forster, Cedric, Yoshida, Stephens, Bertrand, Davis, Ward-Prowse, Romeu, Tadic, Gabbiadini, Boufal.(REN)