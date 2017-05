Petr Cech Main Drum saat Bakti Sosial di London

Metrotvnews.com, London: Para pemain Arsenal sedang dalam tekanan. Maklum, mereka harus berjuang untuk membawa The Gunners bisa finis di empat besar Liga Primer Inggris musim 2016--2017. Hanya dengan cara itu The Gunners bisa tampil di Liga Champions musim depan.



Di sela-sela jadwal ketat bersama klub, kiper Arsenal Petr Cech menyempatkan diri melakukan bakti sosial di London. Bermain drum menjadi salah satu kegiatan yang dipilih mantan kiper Chelsea tersebut saat mengunjungi yayasan Nordoff Robins pada Kamis 4 Mei. Itu merupakan lokasi badan amal terapi musik independen terbesar di Inggris.

Check out @PetrCech's super skills off the pitch, when he & @AFC_Foundation visited us to support #musictherapy! Did someone say drumroll... pic.twitter.com/nm2jK4tXez