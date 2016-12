Mkhitaryan: MU Masih Memimpikan Gelar Liga Primer Inggris

Metrotvnews.com, Manchester: Manchester United masih memimpikan untuk meraih trofi Liga Primer Inggris pertama mereka sejak 2012--2013. Dan gelandang United, Henrikh Mkhitaryan berharap mimpi itu bisa terwujud pada akhir musim ini.



Saat ini Setan Merah duduk di posisi enam pada tabel klasemen Liga Primer Inggris dan tertinggal 13 poin dari pemuncak klasemen yang dipegang oleh Chelsea.

Meski demikian, Mkhitaryan masih mengusung keyakinan kalau skuatnya masih bisa mengejar dan mengklaim gelar ke-21 United di ajang Liga Primer Inggris. Pasalnya masih ada 21 pertandingan yang tersisa."Keinginan saya memiliki musim terbaik untuk Manchester United, untuk pemain, dan untuk para fan. Saya harap kami memiliki musim yang luar biasa dan perjuangan untuk semua gelar. Mudah-mudahan, pada 2017, kami dapat memenangkan beberapa gelar. Tapi United saat ini berada jauh di belakang pimpinan klasemen," ujar Mkhitaryan."Kami belum menyerah, kami tidak pernah mengatakan kami keluar dari kompetisi. Ada banyak pertandingan yang tersisa, terutama pada saat ini, jadi kami mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk berada di empat besar. Dan, tentu saja, di Liga Europa kami akan mencoba dan pergi sejauh yang kami bisa," terangnya.Untuk mewujudkannya, United tak boleh lagi kehilangan poin. Terutama pada laga Boxing Day yang digelar pada malam ini, di mana Red Devils akan menjamu Sunderland di Old Trafford. (The Times of India)(FIR)