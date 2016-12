9 Pemain yang Absen saat Boxing Day karena Akumulasi Kartu

Metrotvnews.com, Jakarta: Pada saat liga-liga top Eropa sedang menikmati masa libur natal, Liga Primer Inggris tetap berjalan, bahkan satu hari setelah natal atau yang disebut Boxing Day. Akan tetapi, ada sembilan pemain yang bisa "libur" karena akumulasi kartu.



Boxing Day adalah tradisi yang sudah mengakar di Inggris. Meski dikritik, tradisi ini dalam Liga Primer Inggris tetap berjalan. Periode ini bisa juga disebut sebagai periode sibuk di Inggris.

Setiap tim membutuhkan pemain dalam kondisi fit agar pelatih bisa melakukan rotasi. Sebab, selepas Boxing Day, Liga Primer Inggris tetap bergulir pada saat malam pergantian tahun.Namun, beberapa pemain tetap bisa merasakan "liburan" ketika timnya bertanding pada 26 Desember. Mereka terpaksa menepi karena mendapat akumulasi kartu.sudah merangkum sembilan pemain yang akan absen pada saat Boxing Day:1. Matthew Lowton (Burnley)Lowton dipastikan tak akan ikut serta pada Boxing Day tahun ini karena sudah mengantongi lima kartu kuning. Terbaru, ia mendapat kartu kuning saat timnya dikalahkan Tottenham Hotspur, Minggu 18 Desember 2016.2. N'Golo Kante (Chelsea)Kante juga akan absen saat Chelsea menjamu West Bromwich Albion. Ia juga sudah mengoleksi lima kartu kuning.3. Diego Costa (Chelsea)Kehilangan besar bagi Chelsea. Setelah Kante, Diego Costa ikut-ikutan absen. Lima kartu juga sudah ia kantongi. Padahal tenaganya sangat dibutuhkan karena ia adalah top skorer sementara The Blues.4. Christian Fuchs (Leicester City)Fuchs juga tak bisa membela timnya saat menjamu Everton. Lima kartu kuning juga sudah dikoleksi bek asal Austria tersebut.5. Robert Huth (Leicester City)Ini berarti Leicester akan kehilangan dua bek utama saat Boxing Day. Huth juga sudah mengoleksi lima kartu kuning.6. Jamie Vardy (Leicester City)Ini membuat Leicester menjadi tim dengan pemain terbanyak yang absen akibat akumulasi kartu pada Boxing Day. Vardy absen karena kartu merah yang ia dapat saat The Foxes melawan Stoke City pekan lalu. Ia dihukum tiga pertandingan.7. Sergio Aguero (Manchester City)Aguero harus menjalani skorsing empat laga tak boleh bermain dan membuat ia tak bisa berlaga di Boxing Day. Ia mendapat kartu merah setelah melakukan tekel brutal kepada David Luiz saat City vs Chelsea, Sabtu 3 Desember 2016.8. Marko Arnautovic (Stoke City)Stoke dipastikan akan kesulitan karena kehilangan Arnautovic. Padahal, ia adalah nyawa tim. Pemain asal Austria itu absen karena mendapat kartu merah saat Stoke vs Southampton, Rabu 14 Desember 2016.9. Pedro Obiang (West Ham United)Kartu kuning terakhir saat West Ham melawan Hull City membuat Obiang absen. The Hammers tanpa pemain asal Spanyol tersebut saat menghadapi Swansea City.(ASM)