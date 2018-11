Salah Impikan Gabung Liverpool Sejak Remaja

Liverpool: Mohamed Salah mengaku bergabung Liverpool selalu menjadi impiannya. Bahkan, keinginan untuk menjadi bagian dari The Reds sudah tertanam di benaknya sejak remaja.



Salah bergabung dengan Liverpool pada Juni 2017. Saat itu, winger asal Mesir tersebut diboyong dari AS Roma dengan nilai transfer sebesar 37,8 juta poundsterling (sekitar Rp741 miliar).

Penampilan Salah bersama Liverpool pada musim debutnya pun terbilang impresif. Ia sukses menyumbang 44 gol dari 52 penampilannya untuk The Reds di seluruh kompetisi. Selain itu, ia juga mampu membantu Liverpool menjadi runner-up di Liga Champions musim lalu.



"Ini adalah klub besar, besar dan semua orang tahu itu. Mereka sudah terkenal di seluruh dunia dan punya banyak fan dari negara-negara Timur Tengah. Jadi, saya pikir saya pertama kali mendengar mengenai Liverpool ketika saya berusia 10 atau 11 tahun," ujar Salah.



"Kisah saya memainkan Liverpool di PlayStation menjadi kenyataan. Terkadang, saya memakai tim lain. Tetapi, sebagian besar saya mengandalkan Liverpool," tambahnya.



"Saat itu, saya tidak pernah membayangkan bisa bergabung di sini suatu hari nanti. Tetapi, bergabung dengan mereka selalu menjadi impian saya. Saya pun terus berupaya dan mengikuti perkembangan mereka," tutur Salah.



Perjalanan Salah untuk bergabung Liverpool pun tidak mudah. Ia bahkan beberapa kali menjadi pemain "buangan". Tepatnya saat masih bergabung dengan Chelsea sejak musim 2013--2014.



Selama dua musim memperkuat The Blues, Salah dipinjamkan ke Fiorentina dan AS Roma. Namun, kebersamaannya dengan Roma justru membuat kariernya melejit. Selama memperkuat Roma dua musim, Salah membuat 83 penampilan dan menyumbang 34 gol di seluruh ajang.



Penampilan impresifnya bersama Roma membuat Salah menarik perhatian sejumlah klub top di Eropa. Salah satunya adalah Liverpool. Ia akhirnya diboyong The Reds pada musim 2017--2018. (Goal)





