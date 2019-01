Hasil Lengkap Pertandingan Dini Hari Tadi

Jakarta: Sejumlah pertandingan dari ajang Liga Primer Inggris dan Serie-A, Italia telah berlangsung pada Sabtu 29 Desember hingga Minggu 30 Desember dini hari WIB. Salah satunya, Liverpool sukses mengalahkan Arsenal.



Dari Liga Primer Inggris, Tottenham Hotspur di luar dugaan takluk dari Wolverhampton Wanderers ketika kedua tim bertemu di Wembley. Wolves menang dengan skor meyakinkan 1-3 atas tuan rumah.

Meski menguasai 62 persen penguasaan bola, Spurs hanya mampu melepaskan 10 tembakan dengan 3 di antaranya mengarah ke gawang. Catatan itu sama dengan Wolves, tapi tim asuhan Nuno Espirito Santo itu terbukti lebih klinis di depan gawang



Selain itu, Liverpool sukses menjaga tren tak pernah kalah usai mengalahkan Arsenal dengan skor 5-1. Dalam laga ini, bomber asal Brasil, Roberto Firmino sukses mencetak hattrick.



Berlanjut ke Serie-A, sorotan pertama tentu buat juara bertahan sekaligus pemuncak klasemen sementara, Juventus. Megabintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, tampil apik dan sukses mengantar Juventus menang dengan skor 2-1.



Dalam laga lainnya di Stadio Carlo Castellani, Inter Milan juga berhasil meraih kemenangan. Poin penuh juga berhasil dipetik oleh AS Roma yang melawat ke Stadio Enio Tardini, markas tim promosi, Parma.



Berikut hasil lengkap pertandingan sepak bola:



Liga Primer Inggris



Brighton and Hove Albion 1-0 Everton

Fulham 1-0 Huddersfield Town

Leicester City 0-1 Cardiff City

Tottenham Hotspur 1-3 Wolverhampton Wanderers

Watford 1-1 Newcastle United

Liverpool 5-1 Arsenal



Serie-A



Juventus 2-1 Sampdoria

Chievo 1-0 Frosinone

Empoli 0-1 Inter Milan

Genoa 0-0 Fiorentina

Parma 0-2 AS Roma

Lazio 1-1 Torino

Sassuolo 2-6 Atalanta

Udinese 2-0 Cagliari



