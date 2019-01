Arsenal Menjamu MU di Babak Keempat FA

London: Undian babak keempat Piala FA telah dilangsungkan. Arsenal kontra Manchester United di Emirates Stadium akan menjadi laga panas pada babak ini.



Arsenal telah memenangkan Piala FA sebanyak 13 kali, sementara MU menang 12 kali. Namun, bukan hal yang mudah bagi The Gunners untuk menundukkan Setan Merah jika berkaca dari rekor pertemuan.

Pada undian lainnya, juara Liga Premier Manchester City akan menghadapi Burnley yang sedang berjuang bangkit dari degradasi. Kemudian tuan rumah Crystal Palace akan menjamu Tottenham Hotspurs.



Peserta League One, Gillingham yang berhasil mendepak Cardiff di babak ketiga akan menghadapi Swansea City.



Sementara itu, juara bertahan Chelsea menanti pemenang Sheffield Wednesday atau Luton Town di Stamford Bridge.



Begitu juga Wolverhampton yang baru saja menyingkirkan Liverpool menanti pemenang Shrewsbury atau Stoke City.



Berikut hasil lengkap undianya:



Swansea v Gillingham



Wimbledon v West Ham



Shrewsbury or Stoke v Wolves



Millwall v Everton



Brighton v West Brom



Bristol City v Bolton



Accrington v Derby or Southampton



Doncaster v Oldham



Chelsea v Sheffield Wednesday or Luton



Newcastle or Blackburn v Watford



Middlesbrough v Newport



Manchester City v Burnley



Barnet v Brentford



Portsmouth v QPR



Arsenal v Manchester United



Crystal Palace v Tottenham



