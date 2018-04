De Bruyne Merasa Sangat Pantas Jadi Pemain Terbaik

Manchester: Kevin De Bruyne merasa layak menjadi pemain terbaik Liga Inggris (PFA) musim ini. Gelandang Manchester City itu menyebut dirinya paling konsisten dibanding pemain lain.



Sempat gagal berkembang semasa di Chelsea, De Bruyne kini menjelma menjadi salah satu yang terbaik di lini tengah. Musim ini, ia telah mencetak 12 gol di semua ajang (via whoscored.com) dari 46 penampilan.

Sebagai gelandang pengatur serangan, pemain asal Belgia itu telah mencatatkan 15 assists sejauh ini di Liga Primer Inggris. Total, sudah ada 19 assists ia sumbangkan di semua kompetisi.



Performa impresif itu membuat dirinya sesumbar pantas didapuk sebagai pemain terbaik di Inggris. Ia menilai gelar tersebut akan mempermanis penampilan Man City di sepanjang musim.



"Kalau saya mendapatkannya, akan bagus buat tim dan saya. Saya merasa saya pantas dengan gelar tersebut karena saya selalu bermain konsisten," ujarnya dinukil dari Goal International.



The Citizens membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara. De Bruyne mengaku tidak menyangka ia dan timnya bisa bermain secemerlang musim ini.



"Saya sangat puas dengan apa yang saya tampilkan, saya senang dengan bagaimana saya bermain, saya tidak menyangka saya bisa bermain sebagus ini, pun dengan apa yang ditampilkan Man City, jujur saja," sambung De Bruyne lagi.



"Hampir tidak ada pertandingan di mana standar saya menurun, saya konsisen sepanjang musim, saya senang dengan apa yang saya tampilkan. Bisa mempertahankan level tertinggi dengan seringnya saya bermain, saya sangat puas," pungkasnya.



