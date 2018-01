10 Pemain Leicester buat Chelsea Kewalahan di Kandang

London: Chelsea dibuat kewalahan melawan 10 pemain Leicester City pada lanjutan Liga Primer Inggris, Sabtu 13 Januari. The Blues hanya mampu bermain imbang tanpa gol kontra The Foxes pada pertandingan pekan ke-23 di kandang mereka, Stamford Bridge.



Chelsea yang butuh kemenangan untuk menggusur Manchester United di posisi kedua justru direpotkan Leicester di awal laga. Sejumlah kans lewat Wifred Ndidi dan Jamie Vardy sempat mengancam pertahanan The Blues.

The Blues yang masih mengandalkan Alvaro Morata sebagai ujung tombak pun belum bisa berbuat banyak. Eks striker Real Madrid itu tampak masih belum menemukan performa terbaiknya hingga kini.

Tuan rumah justru mampu mendapatkan peluang lewat kans Cesc Fabregas di menit ke-12 dan jelang turun minum. Namun, kedua peluang lewat tembakan jarak jauh tersebut masih belum ada yang bersarang ke gawang Kasper Schmeichel.Chelsea lebih diuntungkan di babak kedua setelah Leicester harus bermain dengan 10 orang. Benjamin Chilwell menerima dua kartu kuning di menit ke-63 dan ke-68 usai melanggar Willian dan Victor Moses.Namun situasi itu tak mampu dimaksimalkan Chelsea untuk mengemas gol mereka di kandang. Sejumlah percobaan dari Willian, N'Golo Kante, dan pemain pengganti Pedro Rodriguez masih belum mampu membobol gawang Leicester.Hingga peluit akhir, skor imbang 0-0 bagi kedua tim pun bertahan. Hasil itu membuat Chelsea tertahan di posisi ketiga klasemen meski menyamai perolehan MU yakni 47 poin, sedangkan Leicester pun belum beranjak di posisi delapan dengan 30 poin.Chelsea: Courtois, Cahill, Rudiger, Azpilicueta, Alonso, Fabregas, Bakayoko, Kante, Moses, Hazard, Morata.Leicester: Schmeichel, Dragovic, Maguire, Chilwell, James, Albrighton, Ndidi, Amartey, Mahrez, Okazaki, Vardy.(REN)