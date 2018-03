Jadwal Liga Primer Inggris Malam dan Dini Hari Nanti

Jakarta: Liga Primer Inggris pekan ke-30 masih menyisakan pertandingan yang cukup menarik. Tim-tim papan atas seperti Arsenal dan Tottenham Hotspur akan bertanding untuk meraih poin penuh nanti malam.



Pertandingan pertama akan mempertemukan Arsenal kontra Watford. Di musim ini The Gunners memang dalam kondisi terpuruk. Dari lima pertandinga terakhir, mereka hanya meraih satu kemenangan saat menjamu Everton, 4 Februari lalu.

Sementara, Watford memilik modal yang cukup baik saat bertandang ke Emirates Stadium. Dari lima pertandingan mereka di Liga Primer Inggris, tim asuhan Javi Gracia berhasil meraih tiga kemenangan. The Gunners yang saat ini berada di posisi keenam, terpaut sembilan poin dengan Watford di posisi sepuluh.



Pertandingan lainnya akan mempertemukan Tottenham Hotspur yang bertandang ke Vitality Stadium, markas dari AFC Bournemouth. Tim tamu berada di posisi keempat klasemen sementara dan terpaut 25 poin dari tim tuan rumah di posisi ke-12.



Laga yang akan dijadwalkan untuk mulai pukul 23:00 WIB nanti malam akan menjadi kesempatan The Lilywhites untuk menggeser Liverpool di posisi ketiga. Pasalnya, kedua tim hanya berjarak dua poin.

Selain dua pertandingan tersebut, masih ada pertandingan terakhir antara Stoke City melawan Manchester City yang akan digelar pada Selasa 13 Maret dini hari mendatang pukul 03:00 WIB di pekan ke-30 Liga Primer Inggris ini.Berikut adalah jadwal lengkap Liga Primer Inggris malam dan dini hari nanti.1. Arsenal vs Watford - Minggu 11 Maret 2018 - 20:30 WIB - beIN Sports 12. AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur - Minggu 11 Maret 2018 - 23:30 WIB - beIN Sports 13. Stoke City vs Manchester City - Selasa 13 Maret 2018 - 03:00 WIB - RCTI(REN)