Man City Punya Skuat Termahal dalam Sejarah Sepak Bola

Manchester: Manchester City kini memiliki skuat termahal dalam sejarah sepak bola dunia. Sesuai catatan terbaru, mereka telah menghabiskan 878 juta euro (Rp14 triliun) pada bursa transfer .



Sebuah perhitungan yang dikeluarkan oleh CIES Football Observatory menyebut, pemimpin Liga Primer Inggris ini telah memiliki skuat yang lima kali lipat lebih banyak dari tim lain, terutama di lima liga top Eropa.

Pembelian terkini City, Aymeric Laporte seharga 65 juta euro (Rp936 miliar) pada Januari lalu, membuat mereka menjadi tim dengan skuat termahal sepanjang sejarah sepak bola dunia.

